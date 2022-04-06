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Умер Владимир Жириновский

ria.ru

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти Владимира Жириновского. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик. Он всегда был в гуще событий», — сказал Володин.

Ему было 75 лет.

О смерти Жириновского объявили прямо во время заседания в Госдуме. После этого началась минута молчания.

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