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Умер звезда «Кривого зеркала» Александр Пономаренко

Юморист и звезда «Кривого зеркала» Александр Пономаренко скончался после продолжительной болезни на 56-м году жизни, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Lenta.

О смерти артиста в своем Telegram-канале сообщил телеведущий Андрей Малахов.

«Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа, верил в лучшее», — написал он.

Сообщается, что несколько месяцев назад у юмориста обнаружили рак желудка.

Пономаренко выступал в комическом дуэте с братом-близнецом Валерием. Они участвовали в программах «Аншлаг» и «Кривое зеркало».

У артиста остались жена и двое детей.

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