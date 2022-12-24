Умер звезда «Кривого зеркала» Александр Пономаренко

Юморист и звезда «Кривого зеркала» Александр Пономаренко скончался после продолжительной болезни на 56-м году жизни, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Lenta.
О смерти артиста в своем Telegram-канале сообщил телеведущий Андрей Малахов.
«Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа, верил в лучшее», — написал он.
Сообщается, что несколько месяцев назад у юмориста обнаружили рак желудка.
Пономаренко выступал в комическом дуэте с братом-близнецом Валерием. Они участвовали в программах «Аншлаг» и «Кривое зеркало».
У артиста остались жена и двое детей.