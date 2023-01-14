Умерла актриса Инна Чурикова

Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова. Информацию о кончине актрисы агентству подтвердил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Это случилось полчаса назад в больнице», — сообщил Варшавер.

Актрисе было 79 лет.

Летом прошлого года ряд СМИ сообщали, что Чурикова была госпитализирована с жалобами на боль от ушибов и что у нее диагностировали переломы ребер. При этом утверждалось, что в ходе обследования у пациентки также выявили некие новообразования головного мозга, которые могли быть последствиями падения. В октябре сама Чурикова сообщала, что еще не восстановилась, но подробности о состоянии здоровья не приводила.

На днях директор «Ленкома» сообщал, что у артистки еще «немножко есть признаки ОРВИ, но ничего страшного нет». Варшавер также отмечал, что она «рвется в театр» и могла бы вернуться на сцену уже в феврале.

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