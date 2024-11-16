В возрасте 84 лет после тяжелой болезни умерла заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Об этом пишет Telegram-канал Starhit.
О кончине актрисы сообщила кинокритик Сусанна Альперина. Последние несколько месяцев актриса находилась в больнице — медики диагностировали звезде болезни почек и легких, ей проводилась интенсивная терапия.
В фильмографии Светличной — несколько десятков фильмов, самые известные — «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя», «Богиня: Как я полюбила» и другие