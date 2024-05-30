Умерла Анастасия Заворотнюк

На 54-м году жизни умерла российская актриса, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк. Об этом сообщили родные звезды в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), сообщает gazeta.ru

«Дорогие друзья! Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку», — написали близкие в аккаунте.

В 2018 году стало известно, что актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна. Артистка перестала выходить на связь с подписчиками в соцсетях и появляться на светских мероприятиях. Летом 2019 года в СМИ начали появляться сообщения о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Заворотнюк.

У актрисы остались трое детей — 28-летняя Анна, 23-летний Майкл и 5-летняя дочь Мила.

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