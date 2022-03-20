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Умерла девятимесячная девочка, выпавшая из рук мамы на эскалаторе

mgorod.kz

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Врачи боролись за жизнь ребёнка несколько дней.

В Уральске умерла девятимесячная девочка, которая несколько дней назад выпала из рук мамы на эскалаторе в торговом центре, сообщает «Мой город».

13 марта мама выронила дочку из рук, когда поднималась на эскалаторе в ТРК Asia Mall, между первым и вторым этажами. Ребёнка госпитализировали в многопрофильную больницу в Уральске. Все эти дни состояние девочки оставалось тяжёлым. Шансов на восстановление практически не было. 19 марта ребёнок умер.

«К сожалению, сегодня ребенок, не приходя в сознание, скончался», – сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Западно-Казахстанской области.

Полицейские проводят проверку.

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