Умерла девятимесячная девочка, выпавшая из рук мамы на эскалаторе

В Уральске умерла девятимесячная девочка, которая несколько дней назад выпала из рук мамы на эскалаторе в торговом центре, сообщает «Мой город».

13 марта мама выронила дочку из рук, когда поднималась на эскалаторе в ТРК Asia Mall, между первым и вторым этажами. Ребёнка госпитализировали в многопрофильную больницу в Уральске. Все эти дни состояние девочки оставалось тяжёлым. Шансов на восстановление практически не было. 19 марта ребёнок умер.

«К сожалению, сегодня ребенок, не приходя в сознание, скончался», – сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Западно-Казахстанской области.

Полицейские проводят проверку.