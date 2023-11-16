Умерла девочка, пострадавшая в страшной аварии в Костанайской области

Ребёнка, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии, не стало 11 ноября. Об этом сообщил и.о. главного врача Костанайской областной детской больницы Нурлан Ержанов.

Напомним, авария случилась 29 октября на 24 километре автодороги Костанай – Аулиеколь — Сурган, между поселками Талапкер и Глазуновка.

По информации ДП Костанайской области, 36-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем LADA Kalina, под управлением мужчины 1977 года рождения. Как уточнили в ДП, пострадавший водитель LADA Kalina является полицейским. В аварии пострадала его семья. Погибла супруга.

«36-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter, который грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на полосу встречного движения, был лишен водительских прав», — сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

После аварии с различными травмами четверых детей доставили в областную детскую больницу. По Нурлана Ержанова, все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

Двое детей выписаны из больницы, их 4-летняя сестра сегодня переведена из реанимации в отделение.

«К сожалению, 10-летняя девочка скончалась 11 ноября. Наши врачи боролись за её жизнь, делали все возможное», — сообщил и.о.главного врача Костанайской областной детской больницы Нурлан Ержанов.

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