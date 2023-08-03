Умерла актриса Ирина Мирошниченко

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла на 82-м году жизни, сообщил РБК ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

«О дате прощания и похорон, скорее всего, будет известно завтра-послезавтра», — сказал он.

В конце июля актрису госпитализировали из-за тяжелой формы гриппа, позднее ее перевели в реанимационное отделение инфекционной больницы. «Известия» писали, что Мирошниченко пережила остановку сердца; по данным телеграм-канала 112, ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

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