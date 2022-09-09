Умерла Королева Великобритании Елизавета II

На 96-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II, сообщается на сайте Букингемского дворца.

«Сегодня днём королева мирно скончалась в Балморале. Король и королева-консорт на ночь останутся в Балморале и вернутся в Лондон завтра», – говорится в сообщении.

Новым королём Великобритании стал сын Елизаветы II наследный принц Чарльз, королевой-консорт (королева-супруга) – Камилла, герцогиня Корнуолльская.

Ранее королеву Елизавету II поместили под медицинское наблюдение в шотландской резиденции, замке Балморал.

После информации об ухудшении здоровья королевы в Балморал приехали члены королевской семьи.



У резиденции, несмотря на дождь, собирались журналисты. В Лондоне к Букингемскому дворцу шли люди.

Флаг у Букингемского дворца был приспущен, сообщает BBC. После объявления о смерти королевы у дворца находились сотни людей. Некоторый восприняли известие со слезами.

Королева Великобритании Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне в семье герцога и герцогини Йоркских.

После отречения короля Эдуарда VIII и вступления её отца на престол в декабре 1936 года Елизавета стала наследницей престола.

20 ноября 1947 года принцесса Елизавета вышла замуж за лейтенанта Филиппа Маунтбеттена – бывшего принца Греческого и Датского, за день до свадьбы получившего титул герцога Эдинбургского. У них родились четверо детей: Чарльз, принц Уэльский; Анна, королевская принцесса; принц Эндрю, герцог Йоркский, и принц Эдвард, граф Уэссекский.

Их брачный союз стал самым долгим королевским браком в мировой истории, продлившись досмерти принца Филиппа 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет.

6 февраля 1952 года король Георг VI скончался от болезни лёгких. В тот день Елизавета находилась с мужем на отдыхе в Кении. Её сразу объявили королевой Великобритании.

2 июня 1953 года состоялась официальная церемония коронации Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

9 сентября 2015 года Елизавета II поставила рекорд правления короной Великобритании. Она стала старейшим монархом в истории страны и самым долго правящим правителем.