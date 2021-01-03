Умерла Людмила Мацупа

Об этом сообщается на странице в Фейсбук Александры Сусловой.

«Не стало Людмилы Владимировны Мацупы, кандидата юридических наук, Отличника просвещения Казахской ССР, отмеченной государством орденами и медалями за самоотверженный благородный труд на благо Отечества. Не стало прекрасного организатора комсомольской и партийной работы, воспитателя в самом большом смысле слова молодого поколения Костанайской области эпохи СССР. С ней уходит большая комсомольская эпоха. Светлая память и благодарность этому сильному духом человеку и настоящему патриоту за годы ученичества этой жизни», — говорится в тексте.

На странице Ассоциации деловых женщин Казахстана также выражают соболезнования.

«Сегодня ушла из жизни Мацупа Людмила Владимировна……Ее имя за долгие годы жизни и работы в Костанайской области стало брендом профессионализма, высокой политической культуры, необыкновенной человечности, принципиальности, честности, целеустремлённости, справедливости. Большая плеяда государственных служащих и политиков нашей страны были ее учениками. При этом Людмила Владимировна всегда была любящей и заботливой мамой и бабушкой. Мы всегда будем помнить все Ваши уроки, дорогая наша Людмила Владимировна. Спасибо Вам за Ваш огромный вклад в развитие и становление женского движения в стране. Созданная при Вашем участии Школа женского политического лидерства будет продолжать начатое Вами дело. От имени всего женского сообщества страны выражаем соболезнования родным и близким, коллегам и друзьям. Светлая память Вам дорогая Людмила Владимировна Мацупа», — говорится в тексте.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.