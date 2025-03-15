Коллектив Министерства просвещения Республики Казахстан выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким, ушедшей из жизни первого вице-министра просвещения РК Натальи Жумадильдаевой.

Наталья Жумадильдаева родилась 29 марта 1965 года в городе Темиртау Карагандинской области. Её педагогический путь начался в 1987 году с должности учителя начальных классов в школах Кызылорды и Алматы. Благодаря своему таланту и преданности делу, она занимала позиции заместителя директора и директора в школах.

С 2013 по 2016 годы работала методистом, заместителем руководителя городского отдела образования и директором Дома юношей и школьников. В 2016 году Наталья Васильевна была избрана депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва от Ассамблеи народа Казахстана, где активно участвовала в работе Комитета по международным делам, обороне и безопасности.

После завершения депутатских полномочий в 2021 году, она продолжила трудиться в сфере образования, занимая должности советника Председателя Правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» и заместителя директора по образовательным программам и международному сотрудничеству Центра педагогического мастерства, а затем Директором Департамента дошкольного образования Министерства просвещения Республики Казахстан.

В сентябре 2023 года Наталья Жумадильдаева была назначена первым вице-министром просвещения Республики Казахстан, где продолжила вносить значительный вклад в развитие системы образования страны.

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