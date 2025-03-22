Ушла из жизни известная российская актриса Лариса Голубкина, сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Ей было 85 лет, передает informburo.kz
После окончания ГИТИСа в 1964 году стала актрисой Центрального академического театра Советской Армии. Самые известные фильмы с участием Ларисы Голубкиной – «Гусарская баллада», «Сказка о царе Салтане».
С 1977 по 1987 годы была женой актёра Андрея Миронова.
По данным российских Telegram-каналов, причиной смерти актрисы стал рак крови третьей степени. Сегодня у неё остановилось сердце.
В январе Голубкиной понадобилась экстренная помощь врачей. Она стремительно теряла вес на фоне онкологии и уже не вставала с постели.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.