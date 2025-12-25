Народная артистка России Вера Алентова скончалась на 84-м году жизни. О ее смерти сообщили в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, где актриса служила около 60 лет, передает РБК.
Широкую известность Алентовой принесла главная роль в фильме «Москва слезам не верит», снятом Владимиром Меньшовым. Картина была удостоена премии «Оскар».
Художественный руководитель театра Евгений Писарев уточнил, что церемония прощания пройдет в Театре имени Пушкина; дату и время сообщат дополнительно.
25 декабря Вера Алентова присутствовала на церемонии прощания с народным артистом Анатолием Лобоцким в Театре имени Маяковского. Во время мероприятия актрисе стало плохо, после чего ее передали медикам бригады скорой помощи, сообщало издание Msk1.
