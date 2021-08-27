Умерший от ковида казахстанец «получил» вторую дозу вакцины после смерти

Департаментом полиции Карагандинской области зарегистрировано и начато расследование уголовного дела, возбужденного по статье 385 УК РК “Подделка и сбыт официальных документов” в отношении медицинских работников, передает Polisia.kz.

Данный факт был выявлен Департаментом комитета медицинского и фармацевтического контроля Карагандинской области в ходе мониторинга летальных исходов от коронавирусной инфекции среди вакцинированных от COVID-19.

– 59-летний житель города Темиртау еще до госпитализации в инфекционный госпиталь имел отметку, что привит первым компонентом вакцины. Через пять дней данный гражданин скончался от COVID-19. Однако, на следующий день после его смерти в базе появилась отметка о том, что мужчина получил второй компонент вакцины. Это, конечно же, поставило под сомнение получение им первой вакцины, – пояснил начальник управления дознания Департамента полиции Алмаз Саламатов.

В настоящее время по данному факту проводится расследование. Направлены запросы в соответствующие инстанции. Ход расследования взят на контроль руководством ДП области.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.