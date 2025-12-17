В рамках изменений в правила выбора и монтажа приборов учёта воды приоритет теперь отдается счётчикам с дистанционной передачей данных. Об этом сообщил директор ГКП «Костанай-Су» Казбек Шалабаев. Такие приборы обеспечивают автоматический и объективный учёт потребления ресурсов.
По информации специалистов, установка «умных» счётчиков позволяет:
- исключить ручной съём показаний и вмешательство в работу приборов;
- обеспечить точность и прозрачность расчётов;
- своевременно выявлять нештатные ситуации и утечки;
- повысить надёжность и удобство обслуживания абонентов.
Монтаж приборов учёта осуществляется по установленным техническим требованиям — с обеспечением доступа для обслуживания и соблюдением условий эксплуатации.
Водоснабжающая организация подчёркивает, что эффективное использование современных приборов учёта и технологий контроля потребления воды напрямую влияет на экономику предприятия: снижает затраты на энергоресурсы и топливо, а также уменьшает потери в сетях, что в конечном итоге отражается и на качестве услуг для потребителей.
