Умышленно нарушают до 85 раз. Угрозу на дорогах назвал начальник ДП Костанайской области

Сегодня в Костанае проходит отчетная встреча начальника ДП Костанайской области Ерлана Омарбекова.
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В этом году планируется установить 60 автоматических программных комплексов «Сергек», наделённых функцией распознавания и поиска транспортных средств по государственному номерному знаку и имеющих широкий спектр фиксации нарушений ПДД.
«Особую опасность представляют злостные нарушители, умышленно нарушающие правила: 23 тысячи из них нарушили ПДД от 6 до 85 раз. Именно они несут угрозу для других участников дорожного движения. Для этой цели мы будем внедрять программу «Қорғау». Уже с апреля она будет применяться в Костанайской области. Она позволит выявлять автомобили с подложными номерами, без страховки, находящиеся в розыске либо нарушающие ПДД и не оплачивающие штрафы», — отметил Ерлан Омарбеков.
В Костанайской области количество камер составляет порядка 30 тысяч (29208). Из них 8216 выведены к ЦОУ и ДЧ. С помощью камер раскрыты 300 преступлений, пресечено более 42 тысяч административных правонарушений.
В этом году будет установлено 1000 видео камер во дворах жилых домов на основе анализа криминогенности районов областного центра.