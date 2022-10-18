Умышленный поджог — причина сентябрьского пожара в Костанайской области, где сгорели 90 домов

Причина сентябрьского пожара в Костанайской области, где сгорели 100 домов, это умышленный поджог.
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Об этом заявил глава МЧС Казахстана Юрий Ильин, передает Телеграмм-канал ru.sputnik.kz
Он рассказал, что пожарные сразу исключили вероятность природного возгорания, потому что не было молний.
Неосторожное обращение с огнём тоже не вписывалось в картину, потому что было несколько разрозненных очагов.
По его словам, обычно поджигатели уничтожают уже собранное сено у соседей, чтобы потом повысить цену на своё сено. Однако порой огонь выходит из-под контроля.
Следствие продолжается.
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