Умышленный поджог — причина сентябрьского пожара в Костанайской области, где сгорели 90 домов

Причина сентябрьского пожара в Костанайской области, где сгорели 100 домов, это умышленный поджог.

Об этом заявил глава МЧС Казахстана Юрий Ильин, передает Телеграмм-канал ru.sputnik.kz

Он рассказал, что пожарные сразу исключили вероятность природного возгорания, потому что не было молний.

Неосторожное обращение с огнём тоже не вписывалось в картину, потому что было несколько разрозненных очагов.

По его словам, обычно поджигатели уничтожают уже собранное сено у соседей, чтобы потом повысить цену на своё сено. Однако порой огонь выходит из-под контроля.

Следствие продолжается.

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