Умышленный поджог расследуют в районе Костанайской области

Фото пресс-службы ДП
Камыстинские полицейские задержали подозреваемого, который поджог сеновал односельчанина. Об этом сообщает пресс-служба ДП.
Полицейские помогли потушить пожар и спасти более 56 тонн сена.
23 августа около 4 часов на пульт «102» поступило сообщение, что в селе Камысты горит сеновал. Прибывшая оперативно-следственная группа установила, что поджог был умышленный. Огонь охватил и подворные постройки. Совместно с сотрудниками ДЧС полицейские потушили пожар. Корма были спасены.
Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали безработного местного жителя, ранее судимого. Как выяснилось, между мужчинами возник конфликт. В ту ночь, подозреваемый проник во двор и поджег сено.
В настоящее время проводится расследование по статье «Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога».
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