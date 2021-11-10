Уникальную операцию по удалению гигантского тромба провели кардиохирурги Костанайской областной больницы

Кардиохирурги костанайской областной больницы удалили гигантский тромб из полости сердца 68-летнему пациенту. Об этом сообщает пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области.

В анамнезе на фоне сахарного диабета у Михаила Васильевича диагностировано поражение сосудов сердца. В 2008 и 2014 годах дважды перенёс инфаркт миокарда. 2014 году проводилась стентирование коронарных артерий. Несмотря на проводимую терапию, на фоне перенесенного инфаркта миокарда в полости сердца сформировалась тромб больших размеров с высокой вероятностью отрыва с летальным исходом.

«Проведённая антикоагулянтная или кроворазжижающая терапия оказалась без эффекта, тромб сохраняется. Было решено провести оперативное лечение в объёме: удаление тромба из полости сердца и аортокоронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения на остановленном сердце. Операция на открытом сердце прошла успешно, длилась около четырёх часов. Все это время вместо сердца работал аппарат искусственного кровообращения», — сообщает областное ведомство.

Послеоперационный период протекает благоприятно. Состояние пациента удовлетворительное. На контрольной УЗИ сердца в полости сердца тромба нет. Сократительная способность сердца улучшилась.

«На самом деле это большая совместная работа целой команды специалистов: диагностов, терапевтов, кардиологов, хирургов и анастезиологов- реаниматологов» — признается доктор Абунасыр Суханов.

В условиях областной больницы сейчас мы можем проводить качественно разного рода операции на сердце и сосудах. Для этого у нас сегодня имеются все ресурсы и отличная команда».

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