USD 429.22
EUR 497.59
RUB 6.05
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Уникальную операцию по удалению гигантского тромба провели кардиохирурги Костанайской областной…

Уникальную операцию по удалению гигантского тромба провели кардиохирурги Костанайской областной больницы

Фото управления здравоохранения

Vinkmag ad

Кардиохирурги костанайской областной больницы удалили гигантский тромб из полости сердца 68-летнему пациенту. Об этом сообщает пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области. 

В анамнезе на фоне сахарного диабета у Михаила Васильевича диагностировано поражение сосудов сердца. В 2008 и 2014 годах дважды перенёс инфаркт миокарда. 2014 году проводилась стентирование коронарных артерий. Несмотря на проводимую терапию, на фоне перенесенного инфаркта миокарда в полости сердца сформировалась тромб больших размеров с высокой вероятностью отрыва с летальным исходом.

«Проведённая антикоагулянтная или кроворазжижающая терапия оказалась без эффекта, тромб сохраняется. Было решено провести оперативное лечение в объёме: удаление тромба из полости сердца и аортокоронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения на остановленном сердце. Операция на открытом сердце прошла успешно, длилась около четырёх часов. Все это время вместо сердца работал аппарат искусственного кровообращения», — сообщает областное ведомство.

Послеоперационный период протекает благоприятно. Состояние пациента удовлетворительное. На контрольной УЗИ сердца в полости сердца тромба нет. Сократительная способность сердца улучшилась.

«На самом деле это большая совместная работа целой команды специалистов: диагностов, терапевтов, кардиологов, хирургов и анастезиологов- реаниматологов» — признается доктор Абунасыр Суханов.

В условиях областной больницы сейчас мы можем проводить качественно разного рода операции на сердце и сосудах. Для этого у нас сегодня имеются все ресурсы и отличная команда».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

В «красной» зоне осталось три региона
Следующая новость

Четверо человек погибли в ДТП в Костанайской области