23 декабря в Лисаковске пройдет традиционная благотворительная предновогодняя ярмарка. Эта мероприятие в городе пройдет не в первый раз. Инициаторами его каждый год становится Клуб женщин-лидеров и поддерживается местным акиматом.

В прошлые годы на вырученные на ярмарке деньги приобретались новогодние подарки ребятам из малообеспеченных семей, а также часть средств направлялась на лечение нуждающихся в этом детей. Традиция продлится и в этом году. На ярмарке свои работы представят ребята из организаций общего и дополнительного образования Лисаковска – это картины, поделки, мягкие игрушки и прочее.

Представлены на ярмарке будут и иные предметы, переданные на благотворительные цели жителями области из личных вещей и семейных коллекций. Например, можно будет купить несколько винтажных фарфоровых статуэток, относящихся к советской эпохе, 1950-70 годы.

На ярмарке будет представлена фарфоровая статуэтка «Юная балерина Машенька». Дата выпуска 1960. Это одна из работ балетной серии талантливого скульптора и художника знаменитого Ленинградского фарфорового завода — Велиховой С.Б. Балерина осталась в первозданном состоянии с сохранением естественной белизны материала.

Фарфоровая статуэтка «Вратарь Лев Яшин». Автор В. Гаркавец. Клеймо ставилось 1956-1972 гг. Фигурка изображает вратаря, который блистательно показал свое мастерство и поймал мяч. Скульптура опубликована в альбоме Л.В. Андреевой «Советский фарфор. Фонд Сандретти русского искусства 20 века»

Будут выставлены еще несколько фигурок — это фарфоровая голубая сова, баран (Гжель). Также фарфоровая статуэтка «Дети кормят голубей». Клеймо — 1956-1972гг. Ваза Delft целующаяся пара ветряная мельница из керамики 70-80-е годы (Голландия).

Ярмарка-аукцион состоится 23 декабря в 15.00

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.