Уникальные казахские музыкальные инструменты представлены на выставке в краеведческом музее

В областном историко-краеведческом музее для костанайцев представлена выставка уникальных музыкальных инструментов. Это кобыз, которым по поверьям лечили болезни, личная домбра известного батыра Амангельды Иманова и другие казахские народные инструменты, передает alau.kz

Наркобыз является одной из разновидностей кобыза. Этот инструмент, что бережно хранится за стеклом, принадлежал Нургали Кузембаеву. Он был из известного рода целителей. По рассказам, этим инструментом когда-то лечили от бесплодия.

«В 2004 году наркобыз передали музею. Передала невестка Кузембаевых. Этот инструмент он изготовлен из карагача, отдельные части изготовлены из таволги. Чаша состоит из двух углублений. Между ними перегородка, а сверху вставлен камень. Оберег тоже. Был драгоценный камень сердолик», — рассказала экскурсовод Костанайского областного историко-краеведческого музея Валентина Палаева.

На протяжении многих веков этот инструмент был связан с обрядами шаманства, лечением и гаданием. Его музыку нельзя было использовать в развлекательных целях.

«Согласно приданиям сам кобыз и кобызовая музыка они могли изгонять злых духов, болезни и смерть. Простой народ даже не мог прикоснуться к этому инструменту потому что они считали, что кобыз и его хозяин имели волшебную силу. Происхождение кобызовой музыки связано и самого инструмента связано с именем легендарного первого баксы Коркута», -делится Валентина Палаева.

Люди верили, что кобыз это священный инструмент. Кроме него на выставке в музее представлены и другие инструменты. Всего их 9. Это яркие представители истории и культуры казахского народа.

«Казахские народные инструменты можно разделить на три основные группы. Это струнные, духовые и ударные инструменты. Группа струнных инструментов состоит из смычковых и щипковых инструментов. К струнно-щипковым относится домбра, шертер, жетыген», — пояснила Валентина Палаева.

Кстати, вот это личная домбра батыра Амангельды Иманова. Она, как и другие экспонаты в музее уже давно. Сейчас в фонде 17 казахских народных инструментов. Последний раз в дар музею был передан сазсырнай, было это в 2009 году. С тех пор фонд музея музыкальными инструментами не пополнялся. Поскольку у музея нет возможности платить за экспонаты, берут они только на безвозмездной основе.

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