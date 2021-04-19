Уникальные медицинские комплексы выедут в отдаленные села Костанайской области области

Как сообщили в Костанайском филиале Фонда социального медицинского страхования, для оказания медицинской помощи населению проживающему в отдаленных населенных пунктах с мая по сентябрь разъедутся по селам 14 передвижных медицинских комплексов.

В прошлом году выездную медицинскую помощь сельчанам оказывали всего четыре комплекса. Теперь на вооружение медикам поступили еще 10 новеньких передвижных комплексов, радует то, что все они производства костанайского завода «СарыаркаАвтоПром».

«В нашем регионе есть села, которые удалены на сотни километров от районного центра. В них есть только медицинские пункты, оснащение и штат которых не позволяют проводить полноценные исследования.С помощью диагностических центров на колёсах наши бригады врачей смогут выехать к людям для проведения скрининга, обследования и на профосмотры, а также оказать всю необходимую помощь на месте. Комплекс создан на базе 12-метрового автобуса поэтому вмещает в себя кабинет врача общей практики, зону гинекологического осмотра, общего приема, отсек рентгена и флюорографии, зоны функциональной диагностики (УЗИ, ЭКГ),лабораторной диагностики.К примеру, ПМК Аркалыкской региональной поликлиники окажет помощь жителям Амангельдинского, Наурзумского, Карасуского районов, а также гражданам, проживающим в селах, относящихся к городу Аркалыку» — сообщила главный врач Аркалыкской региональной поликлиники Ирина Туранина.

Передвижные медицинские комплексы позволяют оказывать консультативную, специализированную медицинскую помощь, диагностические исследования. В 2020 году четырьмя передвижными комплексами было обследовано 3026 человек.

«За эти услуги медорганизациям со стороны Фонда выплачено 4,5 млн тенге.В 2021 году выездными осмотрами планируется охватить порядка 200 населенных пунктов с охватом населения почти 50 тысяч человек.Фондом социального медицинского страхования на эти цели запланировано 748 млн тенге, 80% из которых выделяются за счет ОСМС», – сообщила директор НАО «ФСМС» по Костанайской области Сауле Аймухамбетова.

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