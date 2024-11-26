22 ноября в Костанайской областной больнице провели операцию пациентке с фармакорезистентной эпилепсией. В ходе процедуры ей был установлен электростимулятор блуждающего нерва, сообщили в филиале Фонде медстрахования по Костанайской области.

Этот метод лечения применяется в случаях, когда медикаментозная терапия становится неэффективной. Генератор импульсов установили под кожей, под левой ключицей. Пациентка 52 года, длительное время она не могла добиться улучшения в лечении эпилепсии с помощью лекарств. Благодаря установке стимулятора вагуса ожидается снижение частоты и тяжести приступов.

«В шее делается небольшой разрез, чтобы прикрепить два тонких электрода к левому блуждающему нерву. Проводки не видны снаружи. Они проходят под кожей от генератора импульсов к блуждающему нерву в шее. Импульсы воздействуют на активность головного мозга, помогая контролировать эпилептические приступы. Стоимость имплантации терапевтической системы для стимуляции блуждающего нерва составляет 9 млн тенге, операцию пациентке провели бесплатно, за счет средств обязательного медицинского страхования. Применение малоинвазивных методов лечения эпилепсии свидетельствует о высоком уровне подготовки наших врачей и доступности современных медицинских технологий для жителей региона», — сообщили в фонде.

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