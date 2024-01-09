Уникальные операции недоношенным детям начали делать в Костанае

Местные врачи помогают малышам рожденным раньше 37 недели спасти зрение. Ранее с диагнозом ретинапотия недоношенных отправляли в Астану и Алматы по линии медицинской авиации. Нескольким детям уже провели операции здесь на месте.

Дочка Дины Доспуловой родилась сильно недоношенной, на 30-й неделе. Беременность у женщины протекала хорошо, и того, что ребенок родится раньше срока никто не ожидал. Сразу после рождения малышку начали обследовать, и выявили у нее ретинопатию — заболевание глаз, которое часто встречается у малышей, родившихся раньше положенного срока. Врачи рассказали маме о сложностях заболевания, и объяснили, что оперировать нужно обязательно. Дина дала согласие на операцию.

«Сейчас уже все хорошо, за это спасибо врачам. Сначала они наблюдали за ребенком, потом делали операцию. Нас ждет реабилитация, но, главное, что во время выявили заболевание, и сумели предотвратить страшные последствия», — говорит Дина Доспулова.

Ребенка Дины Доспуловой прооперировали в Костанае. Такие операции в нашем городе начали делать в конце прошлого года. Раньше малышей с диагнозом ретинопатия отправляли в Астану или Алмату посредством санавиации. Ретинопатия недоношенных — тяжелое заболевание глаз. Болезнь дает о себе знать неожиданно, и разевается стремительно. Если оперативно не отреагировать, последствия могут быть печальными.

«Ребенок не рождается с ретинопатией. Она развивается в первые месяцы жизни недоношенного ребенка посредством многих факторов. Она развивается далеко не у каждого ребенка, но проблема достаточно актуальная и частая у таких деток. Оперироваться ретинопатия после диагностики должна в первые 72 часа жизни ребенка, иначе эти дети в будущем могут остаться абсолютно слепыми», — говорит детский офтальмолог Костанайского областного перинатального центра Анастасия Ким.

Анастасия Ким отмечает, что за 2023-й год родилось 7000 детей, из них около семисот недоношенных. А у четырехсот пятидесяти был риск развития ретинопатии. 84 малыша прооперировали в Астане и Алматы, двух в Костанае. Теперь число детей, которых смогут прооперировать местные врачи, будут увеличиваться.

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