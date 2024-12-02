В результате принципиальной позиции прокуратуры города Кокшетау возобновлено ранее прекращенное полицией города расследование уголовного дела по факту самоубийства молодой девушки путем повешения. Об этом сообщает Генпрокуратура РК.

Расследование уголовного дела поручено опытному сотруднику Департамента полиции области, который при координации действий и надзора со стороны прокуратуры города, сумел восстановить истинные обстоятельства произошедших событий и причину совершенного суицида.

«Следствием установлено, что житель села Красный Яр на протяжении 7 лет причинял физические и психические страдания своей гражданской супруге. Систематически унижал её и избивал, также имели место иные насильственные действия, что привело к трагическому последствию – ее суициду. Деяния гражданина квалифицированы по статьям «Доведение до самоубийства», «Систематическое истязание».

Уголовное дело направлено в Кокшетауский городской суд.

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