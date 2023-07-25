Упадет ли цена на квартиры в Казахстане?

Спад более чем на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это официальные данные бюро национальной статистики. Ожидать ли повышения цен на новостройки из-за сбавления оборотов застройщиками и с чем связан из застой? Корреспондент Atameken Business побеседовала с экспертами.

За прошедшие полгода динамика строительства жилья значительно упала. К примеру, в Астане построили всего 166 домов. Это на 30% меньше чем за январь-июнь прошлого года. Помимо столицы меньше всего строят в Алматы, Карагандинской и Павлодарской областях. Эксперты уверены, рынок попросту перегрет.

«Тут программу сворачивают, тут бюджетную накачку заканчивают, тут пенсионные накопления, деньги рынок уже проглотил. Цены на пиках, рынок перегрет. Они понимают, что если они сейчас построят, то обратно отбить они уже не смогут. Простая бизнесовая логика – надо сокращать», — говорит эксперт в области экономики и финансов Арман Бейсембаев.

Еще один сдерживающий факт – инфраструктура, которая не подоспевает за появляющимися как грибы после дождя новостройками. Остро ощущается эта проблема в Астане. Властям главного города страны даже пришлось вводить запрет на возведение новых жилых комплексов.

«Уже все знают, что инфраструктура не успевает за темпами именно жилья. Темпы снижаются для того, чтобы сейчас зимой не был такого коллапса, как случилось в региональных городах, как в Экибастузе или Риддере. С 21-го года, когда разрешили снимать суммы денег для вложения в недвижимость, именно с того момента был именно бум. Но именно инфраструктура не успевает. Население увеличивается, динамика растёт. Она будет спросом пользоваться. Я не вижу в ближайшие полгода резкого поднятия цен. Смысла нет, это все понимают. Они если резко поднимут, они вообще потеряют все», — говорит эксперт в сфере недвижимости Арман Абденов.

Впрочем, сейчас цены на жилье нельзя сказать, что прям упали. Спад в городах не превысил и 3%. Специалисты прогнозируют – цены точно не упадут. Но и подорожают не сильно. По крайней мере, до конца этого года.

«Проседать эти цены, конечно, могут. На 10-15%. Но вернуться на тот уровень, на котором они были в 20-м году, 19-м, 18-м году – просто нет. Это невозможно», — сказал эксперт в области экономики и финансов Арман Бейсембаев.

Между тем, многим казахстанцам невозможно порой приобрести долгожданные квадратные метры. Всё дело в ипотечных программах. К примеру, то же самое «7-20-25», по мнению экспертов, себя изжила. Казахстанцы в ожидании появления доступной ипотеки. Однако, падение темпов строительства жилья – кажется временное явление. Население страны растет, многие переезжают в большие города и все хотят иметь свою личную квартиру. Поэтому, спрос на новую недвижимость ожидается большой. Главное – чтобы рядом с домами появлялись также социальные объекты. За эти полгода в стране построили только 15 школ, 17 садиков, 17 дошкольных учреждений, одну больница и семь поликлиник.

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