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Упадёт ли курс доллара ниже 450 тенге? Прогноз экспертов финансового рынка

Эксперты не ожидают снижения курса доллара к тенге до уровня июня (445,1 тенге), с учётом наблюдаемых колебаний курса нацвалюты на фоне волатильности нефтяных котировок и российского рубля, сообщает пресс-служба Ассоциации финансистов Казахстана со ссылкой на результаты опроса профессиональных участников рынка.

По их мнению, в ближайший месяц курс нацвалюты не будет существенно отклоняться от текущего уровня и составит 468,3 тенге за доллар, но в течение года может ослабнуть до 485,4 тенге за доллар, передает informburo.kz

Прогнозы экспертов по следующим ключевым индикаторам / Инфографика АФК

С учётом растущих ожиданий по снижению как спроса, так и предложения на мировом рынке энергоресурсов, прогнозы экспертов по цене на нефть сохранились на уровне их текущих значений – 105,8 долларов за баррель.

«Превышение годовой инфляции (14,5%) над уровнем базовой ставки (14%) не позволит ослабить действующие монетарные условия в стране и возможно приведёт к их дальнейшему ужесточению. Половина опрошенных экспертов финансового рынка ожидают сохранения базовой ставки на текущем уровне на ближайшем заседании Нацбанка 25 июля, тогда как другая половина прогнозирует её повышение», – отметили в АФК.

Инфляционные ожидания экспертов остаются повышенными. По их мнению, в ближайшие 12 месяцев годовая инфляция составит 11,9% (10,3% в предыдущем опросе) при снижении уровня базовой ставки до 12,5%.

По ожиданиям экспертов, рост экономики через 12 месяцев может составить 2,7%.

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