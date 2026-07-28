Упал с лошади и двое суток ждал помощи: жителя Костанайской области спасли полицейские

В Амангельдинском районе Костанайской области полицейские спасли 49-летнего мужчину, который во время поисков скота упал с лошади и почти двое суток провел один в открытой степи.
Сообщение о его исчезновении поступило на канал «102» в ночь на 26 июля. После этого был сформирован поисковый отряд из пяти сотрудников районного отдела полиции. Несмотря на темное время суток, полицейские сразу приступили к обследованию возможных маршрутов.
Около пяти часов утра мужчину обнаружили живым примерно в 60 километрах от села Уштогай.
Как выяснилось, при падении он сломал ребра и получил другие травмы, из-за которых не мог самостоятельно передвигаться. При себе у него не было мобильного телефона, поэтому вызвать помощь он не смог.
Полицейские оказали пострадавшему первую помощь, вызвали бригаду скорой медицинской помощи и передали мужчину врачам.
В полиции отметили, что благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников удалось сохранить человеку жизнь.
Правоохранители напоминают: отправляясь в степь, необходимо брать с собой средства связи и заранее сообщать близким маршрут своего передвижения. В экстренной ситуации это может спасти жизнь.
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