Костанайским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску пенсионерки к перевозчику ТОО «Ж» о взыскании компенсации морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Из материалов дела следует, что в августе 2024 года во избежание наезда на пешехода, водитель автобуса совершил экстренную остановку, в результате чего, женщина, находясь в автобусе, получила телесные повреждения.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы у пенсионерки обнаружены телесные повреждения в виде закрытых переломов шейных позвонков. Это осложнилось болевым и рефлекторно-мышечным синдромом. Все это в совокупности причинило тяжкий вред здоровью в результате ДТП, при падении, соударении в салоне транспортного средства.

В ходе судебного разбирательства установлено, что водителем маршрутного транспортного средства добровольно была выплачена сумма в размере 300 000 тенге для приобретения лекарственных средств.

В соответствии с законодательством при причинении вреда источником повышенной опасности моральный вред возмещается независимо от вины причинителя, тем не менее, судом учтено обстоятельство добровольной выплаты со стороны работника ответчика.

Таким образом, исходя из принципов разумности и справедливости, суд решил – взыскать с ТОО «Ж» в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 200 000 тенге.

