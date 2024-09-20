Уплата пенсионных взносов: новые изменения с 28 сентября

Постановлением правительства от 16 сентября 2024 года вносятся изменения и дополнения в некоторые решения по вопросам пенсионных взносов, сообщает Zakon.kz.

Так, в правилах осуществления обязательных профессиональных пенсионных взносов уточняется, что суммы обязательных профессиональных пенсионных взносов, поступившие на счет государственной корпорации, в течение трех рабочих дней перечисляются в Единый накопительный пенсионный фонд сводными платежными поручениями в электронном виде.

Информация по физическим лицам, в чью пользу перечисляются обязательные профессиональные пенсионные взносы согласно платежным поручениям, направляется государственной корпорацией в Единый накопительный пенсионный фонд в порядке, установленном соглашением, заключенным между Единым накопительным пенсионным фондом и государственной корпорацией.

В Правилах и сроках исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в Единый накопительный пенсионный фонд и взыскания по ним, в новой редакции изложен абзац, который вводится в действие с 28 сентября 2024 года:

«Агенты, использующие труд работников, профессии которых предусмотрены перечнем производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых вкладчиками обязательных профессиональных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются обязательные профессиональные пенсионные взносы, ежемесячно от дохода работника начисляют и перечисляют обязательные профессиональные пенсионные взносы в ЕНПФ».

Также с 28 сентября 2024 года начинают действовать следующие изменения:

Обязательные пенсионные взносы, подлежащие уплате в ЕНПФ, исчисляются путем применения ставки, установленной статьей 249 Социального кодекса к объекту исчисления обязательных пенсионных взносов, в сроки, предусмотренные в пункте 10 правил.

Из социальных выплат Государственного фонда социального страхования обязательные пенсионные взносы удерживаются в соответствии с пунктом 1 статьи 76, пунктом 1 статьи 117 и пунктом 3 статьи 174 Социального кодекса (в размере 10%. – Прим. авт.).

При этом удержания из социальных выплат и пособий семьям, имеющим детей, в порядке исполнительного производства не производятся.

Кроме того, в новой редакции изложены следующие пункты, которые также вводятся в действие с 28 сентября:

Государственная корпорация в течение трех рабочих дней осуществляет возврат обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с указанием причины возврата на счет агента за вкладчика обязательных пенсионных взносов, физического лица, за которого перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, в реквизитах которого допущены ошибки, а также за лиц, освобожденных от уплаты обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд, указанных в пунктах 3 и 5 статьи 248 Социального кодекса.

Государственная корпорация ежедневно представляет в ЕНПФ выписку за предыдущий операционный день о проведенных платежах (сумма и количество вкладчиков обязательных пенсионных взносов, физических лиц, за которых перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы).

Уплата обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов осуществляется агентом наличными деньгами либо безналичным способом через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на банковский счет государственной корпорации, при этом перечисление взносов производится за каждый месяц отдельно с формированием сводного платежного поручения, а также с указанием в платежных документах реквизитов государственной корпорации и физических лиц, в чью пользу перечисляются взносы (ИИН, фамилия, имя, отчество, суммы взносов и периода (месяц и год в формате «ММГГГГ»), за который уплачиваются взносы).

В случае несвоевременного перечисления агентами обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов перечисление производится за каждый месяц отдельно с формированием сводного платежного поручения.

Лица, занимающиеся частной практикой, индивидуальные предприниматели, а также граждане Республики Казахстан, указанные в подпунктах 1 и 2 части первой пункта 2 статьи 248 Социального кодекса, при перечислении (внесении наличными) суммы обязательных пенсионных взносов в свою пользу и удержанных из доходов своих работников и физических лиц, с которыми заключены договоры гражданско-правового характера, предметом которых является оказание услуг (выполнение работ), указывают в платежных документах реквизиты государственной корпорации, реквизиты и сведения о себе, работниках и физических лицах, заключивших договор гражданско-правового характера.

При этом получаемым доходом для лиц, занимающихся частной практикой, а также индивидуальных предпринимателей для целей исчисления обязательных пенсионных взносов работодателя является сумма, определяемая ими самостоятельно в пределах размеров, установленных пунктом 2 статьи 251 Социального кодекса.

Банки перечисляют суммы обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в Государственную корпорацию в день списания данных сумм с банковских счетов агентов.

При внесении обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов наличными деньгами в кассы банков перечисление сумм указаний по платежу или переводу денег производится не позднее следующего операционного дня со дня внесения наличных денег.

Перечисление банками денег в государственную корпорацию осуществляется сводными платежными поручениями в электронном виде.

Агент, имеющий численность работников более 50 человек, представляет в банк сводное платежное поручение на электронных носителях в установленном формате.

При этом дополнено, что действия физических лиц, за которых перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, агентов, государственной корпорации, банка и ЕНПФ в случае обнаружения ошибок при перечислении обязательных профессиональных пенсионных взносов, а также уплата пени и взыскание задолженности при несвоевременном перечислении обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ производятся в порядке и сроки, предусмотренные параграфом 1 и 2 настоящей главы для перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ.

Вкладчик обязательных пенсионных взносов, обнаружив отсутствие отдельных сумм уплаченных обязательных пенсионных взносов или пени, при получении пенсионных выплат или сведений о суммах пенсионных накоплений на индивидуальных пенсионных счетах направляет письменное заявление агенту об обнаружении ошибок и представлении ему копий платежных документов о перечислении обязательных пенсионных взносов или пени в ЕНПФ или государственную корпорацию за любое время и прилагает платежный документ с информацией по данному вкладчику (фамилия, имя, отчество), сумме взносов и периоду (месяц и год в формате «ММГГГГ») для получения соответствующих сведений и принятия мер к исправлению допущенных ошибок.

В случаях ликвидации агента в установленном законодательством порядке и окончания ликвидационного процесса вкладчик обязательных пенсионных взносов обращается в государственные архивные учреждения по месту нахождения агента, а в ходе ликвидационного производства в ликвидационную комиссию, которые представляют ему заверенные копии платежных документов. Полученные копии платежных документов вкладчик обязательных пенсионных взносов направляет с заявлением в Государственную корпорацию.

Возврат ЕНПФ ошибочно зачисленных сумм обязательных пенсионных взносов или пени производится сводным платежным поручением с указанием реквизитов физических лиц на банковский счет Государственной корпорации по номинальной сумме фактически внесенных в ЕНПФ обязательных пенсионных взносов или пени, указанной в заявке государственной корпорации в электронном виде.

Возврату не подлежит сумма обязательных пенсионных взносов при наличии в ЕНПФ неисполненного заявления на единовременную пенсионную выплату в целях улучшения жилищных условий или оплаты лечения, перевод пенсионных накоплений в страховую организацию, а также при недостаточности суммы пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете вкладчика обязательных пенсионных взносов для исполнения налоговых обязательств по уплате индивидуального подоходного налога, исчисленного при единовременных пенсионных выплатах в целях улучшения жилищных условий или оплаты лечения.

Кроме того, возврату не подлежит сумма обязательных пенсионных взносов, учтенная при расчете суммы базовой пенсионной выплаты.

Государственная корпорация в течение трех рабочих дней со дня поступления от ЕНПФ ошибочно зачисленных сумм обязательных пенсионных взносов или пени производит их перечисление сводным платежным поручением с указанием реквизитов физических лиц согласно реквизитам, указанным в заявлении агента.

Своевременно неудержанные (неначисленные) или неперечисленные агентом суммы обязательных пенсионных взносов при условии фактической выплаты и получения работником дохода взыскиваются органами государственных доходов или подлежат перечислению агентом в пользу вкладчиков обязательных пенсионных взносов, лиц, за которых уплачиваются обязательные профессиональные пенсионные взносы, с начисленной пеней в размере 1,25-кратной базовой ставки Нацбанка за каждый день просрочки (включая день оплаты в государственную корпорацию).

За несвоевременное перечисление денег в ЕНПФ Государственная корпорация уплачивает пеню в размере, установленном Социальным кодексом.

Для уплаты пени государственная корпорация на основании платежного поручения агента формирует платежное поручение.

ЕНПФ зачисляет полученную пеню на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков обязательных пенсионных взносов.

Пеня, перечисленная с нарушением правил, подлежит возврату государственной корпорации, при последующем перечислении сумма пени увеличивается на количество дней задержки представления указанного списка.

Перечисление обязательных пенсионных взносов работодателя осуществляется агентами через банки в государственную корпорацию для последующего перечисления на условные пенсионные счета в ЕНПФ

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