На отчетной встрече начальник Департамента полиции Костанайской области Ерлан Файзуллин рассказал об изменениях в законодательстве.

С 13 марта за немедицинское потребление наркотиков введена ответственность.

Нарушитель может получить 10 суток ареста, за прием наркотиков даже дома.

«Достаточно зафиксировать наличие наркотиков в крови или моче человека. Следы от употребления таких веществ могут сохраняться свыше месяца», — отметил Ерлан Файзуллин.

В регионе уже привлечены к ответственности 17 человек: 9 — в областном центре, по 3 — в Рудном и Житикаре, 2 — в Карабалыкском районе.

Такие случаи были выявлены при освидетельствовании после ДТП, при остановке за нарушения ПДД, а также по сообщениям о семейных конфликтах и нарушениях общественного порядка, — добавил начальник ДП.

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