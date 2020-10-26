Управление здравоохранения обратилось к жителям Костанайской области

Управление здравоохранения Костанайской области обращается к жителям региона в связи с предстоящем гололедом.

«Дорогие костанайцы и жители области, в связи с ухудшением погодных условий, управление здравоохранения убедительно просит вас, завтра, 27 октября, воздержаться от поездок на авто с нешипованной резиной. Сегодня — затяжной дождь. Завтра утром — минусовая температура, на дорогах возможно образование гололедицы. Пешеходы, так же будьте предельно осторожны! Пожилые люди, по возможности оставайтесь дома»,- сообщили в ведомстве.