Управление здравоохранения обратилось к жителям Костанайской области

Управление здравоохранения Костанайской области обращается к жителям региона в связи с предстоящем гололедом.
«Дорогие костанайцы и жители области, в связи с ухудшением погодных условий, управление здравоохранения убедительно просит вас, завтра, 27 октября, воздержаться от поездок на авто с нешипованной резиной. Сегодня — затяжной дождь. Завтра утром — минусовая температура, на дорогах возможно образование гололедицы. Пешеходы, так же будьте предельно осторожны! Пожилые люди, по возможности оставайтесь дома»,- сообщили в ведомстве.
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