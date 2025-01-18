Министерство транспорта РК опубликовало проект приказа, которым планирует сделать более комфортной для пассажиров процедуру прохождения погранконтроля в аэропортах, сообщает informburo.kz

министра по инвестициям и развитию РК от 24 февраля 2015 года «Об утверждении Правил организации обслуживания пассажиров в аэропортах Республики Казахстан» планируют внести изменения, касающиеся организации пограничного контроля на вылет и прилёт.

Простоту и скорость прохождения пассажирами процедуры, согласно проекту документа, должны обеспечивать:

наличие стандарта аэропорта, регламентирующего время прохождения пассажиров процедур на вылет/прилет, согласованного с пограничной службой:

наличие до прохождения контроля доступной информации для пассажиров о требованиях прохождения процедур;

наличие согласованной пограничной службой скорости обслуживания пассажиров на паспортном контроле и контроль выполнения;

наличие автоматизированной системы паспортного контроля в аэропортах с пассажиропотоком свыше 1 млн пассажиров в год (возлагается на эксплуатанта аэропорта).

Вежливость и приветливость персонала службы пограничного контроля должны обеспечивать:

наличие и согласование с аэропортом суточного графика работы персонала службы пограничного контроля в зависимости от пассажиропотока и возможности оперативного увеличения пропускной способности зоны;

наличие стандарта требований службы к внешнему виду персонала и контроль выполнения.

Проект документа доступен для обсуждения на портале Открытых НПА до 31 января.

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