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Будем праздновать Наурыз! План мероприятий в Костанае

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Мероприятия 22 марта пройдут на площади областного акимата и в Сити-центре. 

Мероприятие

 

 Время
1. Работа юрточного городка

— Выставка казахских головных уборов, национальной женской одежды («Аналарға кұрмет» мұражайы г.Алматы)

— Выставка ювелирных украшений

(обряды и традиции народа Казахстана)

 10.00

 
2. Этнографический фестиваль
— Конкурс «Бес саусақ — бір баурсақ»  на лучшее приготовление баурсаков ( 10 казанов) 10.00
— Конкурс «Самаурыным кайнасын,  дастарханым жайнасын»  на быстрое разжигание самовара ( 10 самоваров)
— Выставка — угощение «Ұлыс күні қазан толсын»
— Выставка плова «Наурыз — дастарханы»
Сити-центр

 (между зданиями ЦУМ и Бизнес- центр)
3. Казахские национальные спортивные игры

(қой көтеру, арқан тарту, қазақ күресі, тоғыз кұмалак, асык ату, аударыспақ  )

 10.00 — 14.00

 
Главная площадь

(сцена у здания областного акимата)
4. Театрализованное представление «Наурыз тойы мереке, салтдәстүрім береке»

 

 11.00 — 11.30

 
5. Праздничная программа «Наурыз — шаттық!» 11.30 — 12.30

 
6. Концерт детских коллективов городской школы детского творчества «Наурызбай, Ұлысжандар!» 12.30 -14.00

 
 

Сити-центр
7. Конкурс  «Алдар көсенің сиқырлы тоны» 12.00 — 14.00
8. Концерт вокальной студии «Армандастар» и хора казахской песни «Ақ дарига» 14.00 — 15.00

 

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