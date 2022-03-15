Будем праздновать Наурыз! План мероприятий в Костанае

Мероприятия 22 марта пройдут на площади областного акимата и в Сити-центре.
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|№
|Мероприятие
|Время
|1.
|Работа юрточного городка
— Выставка казахских головных уборов, национальной женской одежды («Аналарға кұрмет» мұражайы г.Алматы)
— Выставка ювелирных украшений
(обряды и традиции народа Казахстана)
|10.00
|2.
|Этнографический фестиваль
|— Конкурс «Бес саусақ — бір баурсақ» на лучшее приготовление баурсаков ( 10 казанов)
|10.00
|— Конкурс «Самаурыным кайнасын, дастарханым жайнасын» на быстрое разжигание самовара ( 10 самоваров)
|— Выставка — угощение «Ұлыс күні қазан толсын»
|— Выставка плова «Наурыз — дастарханы»
|Сити-центр
(между зданиями ЦУМ и Бизнес- центр)
|3.
|Казахские национальные спортивные игры
(қой көтеру, арқан тарту, қазақ күресі, тоғыз кұмалак, асык ату, аударыспақ )
|10.00 — 14.00
|Главная площадь
(сцена у здания областного акимата)
|4.
|Театрализованное представление «Наурыз тойы мереке, салт—дәстүрім береке»
|11.00 — 11.30
|5.
|Праздничная программа «Наурыз — шаттық!»
|11.30 — 12.30
|6.
|Концерт детских коллективов городской школы детского творчества «Наурызбай, Ұлысжандар!»
|12.30 -14.00
|
Сити-центр
|7.
|Конкурс «Алдар көсенің сиқырлы тоны»
|12.00 — 14.00
|8.
|Концерт вокальной студии «Армандастар» и хора казахской песни «Ақ дарига»
|14.00 — 15.00
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