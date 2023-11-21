Ураган идёт в область. Служба 112 предупредила костанайцев

В период с 22 по 23 ноября на территории северных регионов страны ожидается штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий.

Ожидается снег, дождь, туман, гололёд и ветер.

Осадки, на западе области сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере, востоке области гололед, туман, метель. Ветер юго-восточный, южный 15-20, на юге, востоке, севере области порывы 23-28 м/с, на юге области временами 30 м/с и более. Температура воздуха ночью 3-8 мороза, на юге области 2 тепла, днем 1 мороза-4 тепла, на юге области 8 тепла.

В Костанае облачно, утром и днем осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-восточный, южный 15-20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 1-3 тепла.

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