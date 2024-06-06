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Ураган сорвал крышу с колледжа и общежития в Костанайской области

Фотография для новости Ураган сорвал крышу с колледжа и общежития в Костанайской области

Кадр из видео

Информацию о происшествии представили в пресс-службе ДЧС Костанайской области. 

В Мендыкаринском районе Костанайской области из-за сильных порывов ветра сорвало кровлю корпуса колледжа на всей площади 132 квадратных метра.

Также частично сорвало крышу с общежития на площади 50 квадратных метров.

Жертв и пострадавших нет.

Накануне, жители села Боровское сообщили о непогоде. Град побил огороды, ветер валил деревья. 

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