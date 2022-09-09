Уроки допоздна. В школах Костаная нашли выход

Ранее родители учащихся школ Костаная жаловались на расписание, где занятия в школах продолжалось чуть ли не до восьми вечера.

В нескольких школах Костаная сократили длительность урока с 45 минут до 40.

Как отметили в отделе образования областного центра, изменение продолжительности занятий позволило переполненным школам уплотнить расписание и завершать уроки второй смены не поздним вечером. Теперь вторая смена начинается в 14.00 либо в 13.30, последний урок завершается до 19.30 часов.

Длительность урока сократилась в 19 школах Костаная, это, к примеру, в 1,2, 3,4, 27, 29. В 17 школах — продолжительность уроков осталась прежней — 45 минут.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.