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Уроки допоздна. В школах Костаная нашли выход

inbusiness.kz

Ранее родители учащихся школ Костаная жаловались на расписание, где занятия в школах продолжалось чуть ли не до восьми вечера. 

В нескольких школах Костаная сократили длительность урока с 45 минут до 40.

Как отметили в отделе образования областного центра, изменение продолжительности занятий позволило переполненным школам уплотнить расписание и завершать уроки второй смены не поздним вечером. Теперь вторая смена начинается в 14.00 либо в 13.30, последний урок завершается до 19.30 часов.

Длительность урока сократилась в 19 школах Костаная, это, к примеру, в 1,2, 3,4, 27, 29. В 17 школах — продолжительность уроков осталась прежней — 45 минут.

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