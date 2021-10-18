USB-хаб — палочка-выручалочка для владельцев ноутбуков

Ноутбуки сегодня изрядно потеснили настольные компьютеры. Многие используют их в качестве стационарного рабочего инструмента. Современные лэптопы могут легко поспорить с десктопами по части продуктивности, однако по количеству коммуникационных разъемов они однозначно им уступают. Если стандартно системный блок имеет хотя бы пару USB-портов на передней панели и еще большее количество на задней, то многие ноутбуки располагают всего тремя, а то и двумя такими портами. Тут как раз кстати придется USB-хаб.

Какие модели предлагают производители

USB-хаб (второе его название — разветвитель) можно сравнить с электрическим удлинителем. Пользователь подключает это устройство в USB-порт ноутбука и получает в свое распоряжение несколько свободных портов. Если сравнить цены на эти аксессуары в интернет-магазинах, то среди самых доступных окажутся модели с предельно простым дизайном и четырьмя портами. Причем это будет USB type A — уже немного устаревший формат, который обеспечивает максимальную скорость передачи данных до 480 Мбит/с (на практике обычно меньше).

На другом полюсе ценовой шкалы располагаются совершенно иные устройства. Внешне они часто представляют собой стильную консоль. Тут уже непременно присутствуют порты USB type C — современный стандарт, обеспечивающий скорость до 10 Гбит/с. В дорогих моделях практически всегда имеется картридер для чтения карт не только общераспространенного формата microSD, но и более редких: SD, MMC, M2, CompactFlash и других. Кроме того, такие разветвители могут оснащаться также разъемами microUSB, HDMI, mini-Jack. А если они еще и имеют LAN-порт, то могут и вовсе использоваться в качестве внешней сетевой карты.

На что еще способны USB-разветвители

Продвинутые модели оснащаются целым рядом дополнительных функций.

Поддержка технологии Power Delivery, которая предусматривает работу на повышенном напряжении. Для пользователя это означает, что он может подключить к разветвителю для подзарядки не только телефоны, но даже ноутбуки.

Возможность подключения блока питания пригодится в том случае, если подключаемая периферия потребляет больше энергии, чем может передать USB-порт ноутбука, к которому присоединен разветвитель. Кроме того, USB-хаб с блоком питания может выступать в роли зарядного устройства для разных гаджетов без подключения к компьютеру.

Выключатели портов. Это могут быть отдельные выключатели для каждого порта, отключающие определенные разъемы, а также общий выключатель, который переводит в неактивный режим все порты.

Ну а для удобства транспортировки USB-кабель разветвителя делается съемным, либо на корпусе хаба предусматривается отсек, куда его можно спрятать.

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