Ушел из жизни почетный гражданин Костаная Андрей Васильевич Заика

8 июля 2023 года на 79 году жизни перестало биться сердце Андрея Васильевича Заики.

Отличник народного просвещения КазССР, почетный гражданин г. Костаная, лауреат премии «Казына» областного клуба меценатов Костанайской области, обладатель медалей «За доблестный труд в ознаменовании 100 — летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ерен енбегі үшін»», к 20-тилетию ассамблеи народов Республики Казахстан, Заика А.В. всю жизнь посвятил Детской музыкальной школе г. Костаная, внес большой вклад в развитие музыкального образования страны. Под его бессменным руководством на протяжении 47 лет костанайская ДМШ вышла на лидирующие позиции среди аналогичных организаций дополнительного образования республики.

Андрей Васильевич также был известен как видный общественный деятель. На протяжении 20 лет был председателем республиканского координационного Совета директоров детских музыкальных школ и школ искусств. При его непосредственном участии разрабатывалась нормативно-правовая документация музыкальных школ Казахстана, проводились областные и республиканские конкурсы юных музыкантов.

Кроме того, на протяжении 30 лет Заика А.В. был членом президиума Костанайского ГК Профсоюза и председателем культурно — массовой комиссии. Принимал самое активное участие в организации и проведении различных смотров, конкурсов, культурно массовых мероприятий.

Труд Андрея Васильевича отмечен многочисленными грамотами Министерства просвещения, Управления образования Костанайской области, Отдела образования г. Костаная, Акимов города Костаная и Костанайской области, Областного и городского профсоюзов работников образования. Его имя занесено в справочнике лучших работников образования «Сердце, отданное детям, сборнике «100 славных имен работников дополнительного образования РК».

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