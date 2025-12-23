Прокуратура Костанайской области совместно с правоохранительными и уполномоченными органами выявила коррупционную схему в сфере государственных закупок медицинского оборудования.

В ходе проверки установлены факты приобретения медицинскими организациями оборудования, которое не использовалось по назначению, при этом его стоимость была значительно завышена. По предварительным данным, сумма причинённого государству ущерба превысила 2 млрд тенге.

По выявленным фактам органами прокуратуры Костанайской области зарегистрированы уголовные дела. В рамках досудебного расследования задержаны бывший руководитель и действующий заместитель руководителя ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области», главный врач одного из районов, а также поставщик медицинского оборудования.

В настоящее время расследование продолжается. Иная информация, в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, разглашению не подлежит.

