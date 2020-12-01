Ущерб 38 млн тенге. Костанайские полицейские раскрыли мошенничество в особо крупном размере

Руководство микрофинансовой организации «KMF» выразили благодарность полицейским отдела полиции Федоровского района за раскрытие мошенничества, ущерб от которого составил более 38 миллионов тенге.

Двое уже бывших сотрудников этой фирмы осуждены к пяти и трем годам лишения свободы. Заместитель начальника Федоровского отдела полиции подполковник полиции Жаслан Исин рассказал, как мошенники обманывали жителей сел, и как удалось выйти на след преступников.

«Схема мошенничества была сложная. Двое работников микрофинансовой организации районного филиала, в возрасте 32-х и 30 лет, в течение всего прошлого года приезжали в поселки и оформляли кредиты на жителей Федоровского района. Мужчины входили в доверие к сельчанам, которые остро нуждались в деньгах. Мошенники оформляли кредит на человека в сумме 2 миллиона тенге, на развитие подсобного хозяйства. В каждом фиктивном документе значилось, что крестьянин приобрел на эти деньги по пять голов КРС», — рассказывает подполковник полиции.

Далее мошенники получали деньги. А за услуги отдавали всего 50 тысяч тенге. Остальную сумму оставляли себе, обещая выплачивать кредиты сами. Но через время 22 жителям села, пришли документы из банков с требованием погасить кредит. Все потерпевшие обратились с заявлением в полицию.

Было начато досудебное расследование. В ходе следствия были назначены экспертизы, проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Уголовное дело по 25 эпизодам было расследовано и направлено в суд. Благодаря собранным доказательствам было установлено, что мошенники, используя свое служебное положение, имели доступ к оформлению займов, и, обманывая граждан, завладели микрокредитными займами на сумму более 38 миллионов тенге.

Региональный директор Костанайского филиала «KMF» Жандос Ержигитов вручил сотрудникам, работающим над раскрытием этого преступления благодарственные письма от имени руководства правления организации.

Он отметил, что благодаря профессионализму и большому опыту уголовное дело расследовано и виновные лица понесли наказание. Он пожелал коллективу Федоровского отдела полиции дальнейшей плодотворной работы

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