Ущерб 49 миллионов. Организатору финпирамиды Antares в Костанае вынесли приговор

Как гласит обвинение, жительница Костаная Ольга Тропанец с Гульшат Жетписпаевой и ее братом Шынгысом Кемельбаевым открыли в городе филиал якобы гонконгской фирмы «Антарес», обещая вкладчикам двухпроцентный ежедневный доход. Участники пирамиды вкладывали от сотни до 300 000 тысяч долларов США.

В общем, в деятельность финпирамиды были вовлечены 97 граждан Казахстана, из них 33 жителя Костанайской области, от которых на счета организаторов поступило более 49 миллионов тенге, конкретно подсудимой почти половина из этой суммы. Жетписпаева и Кемельбаев, за сотрудничество со следствием, были переведены в свидетели. Гособвинение сочло вину Тропанец полностью доказанной. Утром последнего дня процесса, ей предоставили возможность для произнесения, так называемого «последнего слова».

«Я имею отношение к финансовой пирамиде ровно на столько, на сколько и каждый допрошенный в судебном заседании. Я вложила деньги, и я их потеряла. Если бы я имела отношение к созданию компании «Антарес», и похитила денежные средства людей, то по всей вероятности, находилась бы сейчас в теплых краях вместе с Алексом Рихтером», — сказала на суде подсудимая Ольга Тропанец.

Под этим иностранным псевдонимом и выступал создатель «Антареса». На одном из YouTube каналов, посвященных борьбе с интернет мошенничеством и финпирамидами, сообщается, что настоящее имя организатора незаконной схемы, Александр Жировкин, и он действительно в теплом краю, в республике Доминикана, живет уже 10 лет. Кстати, на «Антаресе», как сообщают исследователи его деятельности, он не остановился.

«Офис в Костанае действительно открывался, но открывался он не мной, а Жетписпаевой Гульшат. Она до последнего лгала суду и участникам процесса, то бы избежать для себя негативных последствий. Расскажи она правду, возможно, я бы не оказалась на скамье подсудимых», — сказала подсудимая Тропанец.

Подсудимая вновь попросила признать её потерпевшей, и обещала помочь в расследовании, и поимке настоящих организаторов пирамиды. Ближе к вечеру было оглашено судебное решение.

«Ваши доводы о непричастности к данному преступлению не нашли своего объективного подтверждения, в ходе судебного следствия, и были опровергнуты исследованными, еще раз хочу сказать, доказательствами. Смягчающие вашу вину обстоятельства, это наличие трех малолетних детей, а также нынешняя ваша беременность», — сказал судья Мерей Аманжолов.

Наказание за руководство финансовой пирамидой в Казахстане не имеет альтернативы, то есть предусмотрено только лишение свободы, на срок от 5 до 10 лет. Отягчающих обстоятельств установлено не было, поэтому назначено 6 лет лишения свободы в колонии с минимальным режимом безопасности. Из-за детей и беременности оно отсрочено на 5 лет. Иски потерпевших удовлетворены не только в отношении Тропанец, но и в отношении, не преданных суду по нереабилитирующим основаниям, Жетписпаевой и Кемельбаева. Все вместе они должны возместить ущерб более чем в 49 миллионов тенге.

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