Ущерб более 100 миллионов тенге. В Костанае полиция задержала «гастролёров»

3 ноября были задержаны двое жителей Акмолинской области, с поличным, на очередной краже оборудования с трансформаторных подстанций. По счету это была бы их шестая кража. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

На протяжении двух недель «гастролеры» похищали дорогостоящее оборудование с трансформаторных подстанции, по всей территории областного центра.

«К примеру, в последний раз они попытались похитить 4 блочно-модульных релейных защит от подстанции. Стоимость одной такой защиты – 2 миллиона 500 тысяч тенге. Общий ущерб по шести эпизодам составил свыше 100 миллионов тенге», — рассказал начальник отдела криминальной полиции Северного отдела Куат Темиргалиев.

«3 ноября около 22 часов, проезжая мимо одной из трансформаторных подстанций, в микрорайоне «Юбилейный», я заметил двух парней в спецодежде, вошедших во внутрь. Решил проверить, так как ранее уже поступали заявления о кражах. Подойдя ближе к подстанции увидел, что замок поврежден и тут же вызвал подмогу. Когда двое парней уже собирались выходить, мы их с коллегами окружили. При виде нас, они попытались скрыться, однако мы их задержали, применив боевые приемы самбо», — рассказал оперуполномоченный ОКП Северного отдела полиции Бауржан Утютлю.

По 5 эпизодам возбуждены уголовные дела по п.3 ч.4 ст. 188 «Кража в особо крупном размере» и по одному эпизоду по п. 3 ч. 3 ст. 188 УК РК «Кража, совершенная с проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средств». Проводятся необходимые следственные действия.

Двое 20-летних жителей села Акколь Акмолинской области признаны по делу подозреваемыми и водворены в изолятор временного содержания. Подозреваемые дали признательные показания. Похищенное имущество частично изъято.

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