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Ущерб государству 685 миллионов тенге. Жительнице Костаная вынесли приговор

Фото из открытых источников

В суде №2 города Костанай рассмотрено уголовное дело в отношении жительницы Костаная Д. за совершение действий по выписке фиктивных счетов-фактур по статьям «Уклонение от уплаты налога в бюджет с организаций путем внесения в декларацию заведомо искаженных данных о расходах» и «Преднамеренное банкротство».

Судом установлено:

В период с 2019 по 2020 года Д., являясь индивидуальным предпринимателем, изготовила и выставила с отражением в налоговой отчетности фиктивные электронные счета-фактуры в адрес своего же ТОО, не проводя при этом фактических финансово-хозяйственных операций, на общую сумму НДС и КПН 119 995 803 тенге.

С целью  уклонения от уплаты налогов и причинения ущерба государству Д. использовала фиктивные первичные бухгалтерские документы ИП и КХ для незаконного завышения якобы понесенных расходов и отнесения сумм НДС в зачет. В результате преступных действий Д. государству причинен ущерб в особо крупном размере в сумме 639 997 652 тенге.

Далее, Д. умышленно совершила противоправные действия, направленные на сокрытие своего имущества от ограничения в распоряжении в счет налоговой задолженности путем отчуждения в собственность своего супруга Д. по договорам дарений объектов недвижимости, а также принадлежащего ей движимого имущества третьим лицам. В результате противоправных действий Д. государству причинен ущерб в крупном размере на сумму 45 200 000 тенге.

Позиция сторон:

В судебных прениях прокурор просил назначить подсудимой Д. по совокупности уголовных правонарушений окончательное наказание в виде лишения  свободы сроком на 5 лет.

Подсудимая Д. вину в совершении уголовных правонарушений не признала в полном объеме.

По наказанию:

При назначении наказания суд в соответствии с частью 2 статьи 53 УК в качестве обстоятельства, смягчающего уголовную и ответственность наказание подсудимой Д., признал наличие у неё хронических заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих её уголовную ответственность и наказание, судом не установлено.

С соблюдением требований ст.ст.55 ч.2, 58 ч.3, 6 УК судом назначено окончательное наказание Д. в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать организационно-распорядительные должности в коммерческих предприятиях и организациях сроком на 3 года, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

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