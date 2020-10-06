Ущерб государству в 11,5 млн тенге. Осуждены сотрудники отдела образования Алтынсаринского района

В хищении вверенного чужого имущества, в растрате вверенных государственных средств признаны виновными бухгалтер и руководитель отдела образования акимата Алтынсаринского района. Об этом сообщают сотрудники костанайского областного суда.

Начальник отдела сговорился с финансистом, ответственным за госзакупки, о заключении фиктивных договоров с подрядчиками на ремонт школ, без фактического выполнения работ. Предпринимателям они объясняли, что работы выполнили другие люди, которые не могут действовать официально.

Таким образом они нанесли ущерб государству почти на 11,5 миллионов тенге. Руководитель отдела наказан 4 годами лишения свободы в учреждении среднего режима безопасности. Её пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе, и взыскали её долю ущерба. Бухгалтеру, которая сотрудничала со следствием, на 4,5 года свободу ограничили.

Свою часть присвоенных денег она возместила полностью. Приговор в законную силу не вступил.

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