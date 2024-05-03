Ущерб на сумму 1,2 млрд тенге от действий ОПГ в СпецЦОНах

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам г.Астаны оглашен приговор в отношении работников СпецЦОНа, сотрудников полиции и гражданских лиц, занимавшихся нелегальной постановкой на регистрационный учет автомашин, ввезенных из-за рубежа, без уплаты предусмотренных законодательством сборов и платежей, сообщает Агентство по противодействию коррупции РК.

Они обвинялись в создании и руководстве организованной группы, причинении имущественного ущерба государству, неправомерном вводе и уничтожении сведений о транспортных средствах в информационных системах «СЦ «Web-Модуль» и «ИИС ЦОН», подделке письменных форм сделок.

C января по май 2022 года преступная группа незаконно зарегистрировала 462 ввезенных из-за рубежа автомашин. Общий ущерб государству составил 1,2 млрд тенге.

Приговором суда осуждены 32 лица, из них организаторам преступной группы — руководителю СпецЦОНа №2 г.Астаны Букебаеву Ш. и специалистам СпецЦОНа г.Астаны Там-Оглы А. и Там-Оглы Х. назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, 5-ти участникам группы 6 лет лишения свободы, а 17 «помогаек» приговорили к различным срокам наказания, в виде лишения и ограничения свободы.

Также, 7 сотрудников осуждены от 2 лет 6 месяцев ограничения свободы до 3 лет 6 месяцев лет лишения свободы. Они лишены специальных званий с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Оглашение приговора состоялось с участием личного состава Департамента полиции г.Астаны, а также работников СпецЦОНа г.Астаны.

Приговор не вступил в законную силу.

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