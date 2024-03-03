Ущерб полмиллиарда тенге. Каждое четвертое преступление в Костанае — интернет-мошенничество

13 человек, которые участвовали в совершении почти 160-и мошенничеств задержаны в Костанае в минувшем году. Вообще, как сообщил в ходе отчетной встречи с населением города начальник костанайской полиции Булат Иманов, именно этот вид преступлений стал самым распространенным, и составил 41% от всех зарегистрированных правонарушений.

«Каждое четвертое преступление совершенное на территории Костаная, является интернет-мошенничеством. Причиненный ущерб от таких видов преступления составил более 502 миллионов тенге», — сообщил начальник управления полиции Костаная Булат Иманов.

Других реальных методов, кроме оповещения населения о способах мошенничества, по словам главного полицейского города, не имеется. Сотрудники городского управления занимаются этим ежедневно. Они обходят квартиры, разъясняют мошеннические схемы, приводят примеры. Булат Иманов и сам напомнил собравшимся об основных видах афер. Даже краткое их описание заняло пять минут.

«Однако, жители города, нас никак не хотят слышать. К примеру, мы проводим профилактическую работу возле банка. Приходит женщина, мы говорим ей: «Вот вам памятка! Будьте пожалуйста аккуратны»! Не почитала, не послушала внимательно, не ознакомилась. Итог: через час ей позвонили, и мошенники оформили на неё три миллиона тенге», — говорит начальник управления полиции Костаная.

Даже кражи, ранее занимавшие 70% от всех городских преступлений, сейчас отошли на второе место. Но, в этом и заслуга проведенных программ по защите имущества, в результате чего количество краж снижено почти на треть. Привалируют квартирные кражи, на втором месте похищения мобильных телефонов. За год задержаны «5 домушников», совершивших 16 краж. Снижено и количество наркопреступлений, но, так называемой «синтетики» изъято в разы больше, чем годом ранее. Уже в этом году костанайские полицейские задержали четверых её «закладчиков». Выяснилось, что с этой проблемой жители города тоже уже знакомы хорошо.

«Бич у нас на дачах, это наркоманы. Черта города. В каждом дворе, где столбы, деревья, — все разрыто. Все общество в разрытом снегу. Ищут вот эти», — рассказал председатель дачного общества «Садовод» Владимир Воронцов.

«Мы пересмотрим движение наших патрульных нарядов, в части, что необходимо заходить к вам, в ваше садоводческое общество. Это мы сделаем, однозначно», — пообещал начальник управления полиции Костаная Булат Иманов.

Кстати, Булат Иманов, пообещал обратить внимание и на другие проблемы дачников. По словам начальника полицейского управления, в этом году, он, или его замы, постараются принять участие в весенних сходах собственников всех садоводческих кооперативов города.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.