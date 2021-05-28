Ущерб в 1 миллиард. Дело об обмане дольщиков начали рассматривать в костанайском суде

Директор строительной компании обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. Согласно обвинению, всего обманутыми оказались десятки костанайцев, а сумма причиненного им ущерба достигает почти миллиарда тенге, передает alau.kz

О проблемах дольщиков, которые связались с компанией «Классика КЗ», мы рассказывали три года назад. В 2018-ом году костанайцы, которые на протяжении нескольких лет вкладывались в строительство многоэтажки по улице Пушкина, заявили, что остались без денег и квартир. Строительство дома не велось. Такая же ситуация сложилась с еще одной стройкой жилья, но уже в 7-ом микрорайоне города. На директора строительной компании Юрия Калугина, уголовное дело было заведено ещё раньше. Сейчас он предстал перед судом.

«В 2017 году Калугин, являясь индивидуальным предпринимателем, имея лицензию 3-ей категории на проведение строительно-монтажных работ, преследуя цель незаконного материального обогащения, задался преступным умыслом на хищение денежных средств граждан в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления их доверием», — зачитал гособвинитель Ерлан Басмурзин.

По версии обвинения, Калугин осознавал, что требования закона «О долевом участии в строительстве» не могут быть выполнены и соблюдены по причине отсутствия собственных средств. Кроме того, единственным источником его материального обогащения служит только продажа жилья, в строящемся жилом доме. У него не было необходимой лицензии, согласованного проекта, документации, положительного заключения государственной экспертизы.

«Калугин разработал план хищения, согласно которому необходимо было создать видимость надежного застройщика, привлечь значительное число граждан в качестве потенциальных покупателей квартир и помещений в якобы планируемом к постройке жилом доме, с целью хищения денежных средств, не намереваясь при этом исполнить взятые на себя обязательства по строительству», — отметил гособвинитель.

Привлечь, таким образом, Калугину удалось десятки людей. В обвинении указаны 76 потерпевших, с каждого из которых директор «Классика КЗ», получил от восьми до двадцати с лишним миллионов тенге. Общий ущерб, нанесенный Калугиным дольщикам, равен почти 990 миллионам тенге. Обвинения ему предъявлены в совершении мошенничества, путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере.

«Суть предъявленного обвинения понятна, но виновным себя не признаю. В своих действиях не вижу мошенничества, ни умысла наживы, так как деньги, которые получены ТОО «Классика КЗ», вложены в дом, который завершен на 95%, и, соответственно, продолжал строиться на собственные средства», — ответил на обвинения подсудимый Юрий Калугин.

Судебный процесс планируют продолжить допросом потерпевших, которых, напомним, десятки. Обвиняемый должен дать свои показания в последнюю очередь.

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