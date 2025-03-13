Прокуратурой Костанайской области утвержден обвинительный акт по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Костанайской области.

Расследованием установлено, что в период с 2019 по 2023 годы руководитель хозяйствующих субъектов Костанайской области, разработав четыре преступные схемы, а именно поставка и предоставление в аренду вагонов, поставка сельскохозяйственной продукции, приобретение сельскохозяйственных культур, совершила хищение имущества 18 потерпевших на общую сумму свыше 900 млн тенге.

На деньги, добытые преступным путем, она приобрела недвижимое имущество для ведения соответствующего бизнеса — хостел, тем самым легализовав их.

Деяния подозреваемой квалифицированы по статьям «Мошенничество, совершенное в крупном размере, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в крупном размере, легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем».

Санкция данных статей предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Уголовное дело направлено в суд №2 города Костанай.

Новые штрафы для казахстанских водителей уже в действии В Казахстане сегодня вступили в силу поправки в Административный кодекс, которые изменят порядок наказания за...