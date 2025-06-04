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Ушёл и не вернулся. Парня разыскивают в Костанайской области

— Сегодня, 14:28
Изображение для новости: Ушёл и не вернулся. Парня разыскивают в Костанайской области

Фото взято с сайта zhaikpress.kz

Информацию распространили волонтёры поисково-спасательного отряда «Дос».

Изображение 1 для Ушёл и не вернулся. Парня разыскивают в Костанайской области

 



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